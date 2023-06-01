Булыкин: «Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о возможном назначении экс-тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого в московское «Динамо».

«Вряд ли «Динамо» всерьёз рассматривает кандидатуру Слуцкого. У Леонида Викторовича всё хорошо получается в шоу-бизнесе. Думаю, Слуцкому нет смысла возвращаться к тренерской работе», - приводит слова Булыкина издание «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» в концовке сезона отправило в отставку Славишу Йокановича.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «бело-голубые» с 45 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице. В последнем матче сезона «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом».