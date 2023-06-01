Карпукас: «У Пиняева сумасшедшие качества, ждём от него большего»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о выступлении полузащитника Сергея Пиняева за «железнодорожников» в нынешнем сезоне.

«Серега - главный талант в России. Но для главного таланта один гол - это мало. Ждем от него большего! У него сумасшедшие качества. Это электричка! Если все будет хорошо с головой, он спокойно уедет», - передает слова Карпукаса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Пиняев перебрался в «Локомотив» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Полузащитник принял участие в десяти матчах, в которых отметился голом.

В заключительном матче сезона РПЛ московский клуб на «РЖД Арене» примет воронежский «Факел».