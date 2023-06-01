Карпукас дал оценку сезону «Локомотива»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас подвел итоги сезона-2022/2023 для своей команды.

«Если брать весь сезон в целом - он вышел неудачным. Это мой первый полноценный сезон, он непростой. Было тяжело. Зато это какой-то двигатель прогресса, помогает развиваться», - приводит слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний футболист провел 26 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Перед заключительным туром «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице с 42 баллами. В последнем матче сезона «железнодорожники» встретятся с «Торпедо».