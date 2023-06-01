Карпукас рассказал, как трансфер Дзюбы повлиял на «Локомотив»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, какая атмосфера царит в клубе после подписания нападающего Артёма Дзюбы.

«Атмосфера с приходом Дзюбы изменилась в лучшую сторону. Он помогает разгрузиться эмоционально, найдёт слова, которые нужны. Своим авторитетом может и напихать. Мы должны к нему прислушиваться», - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в феврале, перейдя на правах свободного агента. Недавно стало известно, что стороны продлили контракт по схеме «1+1».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 34-летний форвард сыграл десять матчей, забил восемь мячей и отдал пять ассистов.