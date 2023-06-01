Сергеев: «Зенит» сильнее других, это данность»

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге. Подопечные Сергея Семака пятый раз подряд стали чемпионами страны.

«Идёт ли РПЛ на пользу гегемония «Зенита»? А что мешает другим командам выигрывать? У нас это получается, мы сильнее, это данность. Пусть другие подтягиваются к уровню «Зенита», чтобы конкурировать», - приводит слова Сергеева издание «Спорт день за днём».

Петербургский клуб досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/2023. В заключительном туре Премьер-лиги подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе «Газпром Арена» встретятся с воронежским «Факелом».