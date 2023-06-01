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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев: «Зенит» сильнее других, это данность»

01 Июня 2023 • 11:42 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге. Подопечные Сергея Семака пятый раз подряд стали чемпионами страны.

«Идёт ли РПЛ на пользу гегемония «Зенита»? А что мешает другим командам выигрывать? У нас это получается, мы сильнее, это данность. Пусть другие подтягиваются к уровню «Зенита», чтобы конкурировать», - приводит слова Сергеева издание «Спорт день за днём».

Петербургский клуб досрочно стал чемпионом России в сезоне-2022/2023. В заключительном туре Премьер-лиги подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе «Газпром Арена» встретятся с воронежским «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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