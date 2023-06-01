В «Ахмате» отреагировали на информацию, что Селюк хочет продать Конате в «Локомотив»

Руслан Газзаев, который является советником по спортивным вопросам «Ахмата», отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба форварда Мохамеда Конате. Ранее об этом высказался агент игрока Дмитрий Селюк.

«Ахмат» не желает расставаться с Конате. Просим слова агента игрока не связывать с нашим клубом. Более того, мы рассчитываем в следующем сезоне на Конате, как и на других лидеров», - приводит слова Газзаева издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Мохамед принял участие в 24 поединках за команду из Грозного, отметившись 11 забитыми мячами и одной результативной передачей.