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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» отреагировали на информацию, что Селюк хочет продать Конате в «Локомотив»

01 Июня 2023 • 11:34 Комментировать

Руслан Газзаев, который является советником по спортивным вопросам «Ахмата», отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба форварда Мохамеда Конате. Ранее об этом высказался агент игрока Дмитрий Селюк.

«Ахмат» не желает расставаться с Конате. Просим слова агента игрока не связывать с нашим клубом. Более того, мы рассчитываем в следующем сезоне на Конате, как и на других лидеров», - приводит слова Газзаева издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Мохамед принял участие в 24 поединках за команду из Грозного, отметившись 11 забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев мохамед конате Ахмат
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