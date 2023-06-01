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Пейчинович: «Увольнение Сёмина - позор для «Локомотива»

01 Июня 2023 • 11:21 Комментировать

Экс-футболист столичного «Локомотива» Неманья Пейчинович назвал позорным решение руководства «железнодорожников» об увольнении Юрия Сёмина. Специалист был отправлен в отставку в мае 2020 года.

«Юрий Палыч - легенда клуба, а его просто уволили. Просто потому, что кто‑то наверху так решил. Это вообще позор для «Локомотива». В историческом плане», - передает слова Пейчиновича «Матч ТВ».

В настоящий момент пост главного тренера «Локомотива» занимает Михаил Галактионов. В последнем матче сезона «железнодорожники» на своем поле встретятся с «Торпедо».

Перед 30-м туром Премьер-лиги московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Неманья Пейчинович
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