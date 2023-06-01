Агент Ренана назвал ужасными расистские оскорбления в адрес бразильца

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Роберта Ренана, отреагировал на расистские оскорбления в адрес своего клиента.

«Если футболист зайдет в Интернет и увидит это, он сойдет с ума. Такое не имеет никакого отношения к футболу. Эти комментарии в адрес Ренана ужасны», - приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Ренан пополнил ряды петербургского коллектива в январе текущего года. Трудовое соглашение 19-летнего футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца июня 2028 года.

В настоящий момент Роберт играет за сборную Бразилии на молодежном чемпионате мира.