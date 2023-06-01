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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бразилец из «Зенита» стал жертвой расизма

01 Июня 2023 • 08:54 Комментировать

В среду, 31 мая, молодежная сборная Бразилии встречалась с одногодками из Туниса в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась разгромной победой южноамериканцев со счетом 4:1.

Стоит отметить, что по ходу поединка защитник Роберт Ренан, правами на которого владеет петербургский «Зенит», получил красную карточку.

После финального свистка защитник пожаловался на расистские оскорбления, которые он получил в социальных сетях. Фанаты присылали игроку эмодзи обезьяны.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Роберт провел девять поединков, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
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