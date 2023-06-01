Бразилец из «Зенита» стал жертвой расизма

В среду, 31 мая, молодежная сборная Бразилии встречалась с одногодками из Туниса в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась разгромной победой южноамериканцев со счетом 4:1.

Стоит отметить, что по ходу поединка защитник Роберт Ренан, правами на которого владеет петербургский «Зенит», получил красную карточку.

После финального свистка защитник пожаловался на расистские оскорбления, которые он получил в социальных сетях. Фанаты присылали игроку эмодзи обезьяны.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Роберт провел девять поединков, в которых не отметился результативными действиями.