Борис Игнатьев: «Малком заслужил интерес европейских клубов»

Бывший наставник московского «Локомотива» Борис Игнатьев отреагировал на слухи о возможном трансфере нападающего петербургского «Зенита» Малкома в один из европейских клубов.

«Малком заслужил интерес европейских клубов. Он - мастер и лучший игрок российского чемпионата в этом сезоне. Вопрос только в том, в какую лигу по уровню он может перейти», - передает слова специалиста Betonmobile.ru.

В сезоне-2022/2023 Малком принял участие в 33 поединках за петербургский коллектив, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.