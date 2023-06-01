Гладилин назвал тройку своих фаворитов в заканчивающемся сезоне

Известный российский специалист Валерий Гладилин, в прошлом работавший тренером «Динамо» и даже российской сборной, поделился своей тройкой фаворитов - игроков, произведших на него наибольшее впечатление в заканчивающемся сезоне российского чемпионата. В тройку входят два игрока «Зенита» - а также футболист «Краснодара».

- Малком сыграл очень ярко, выделялся, был в «Зените» одним из лучших. Клаудиньо тоже показал мастерство. Из наших ребят больше всех мне понравился Эдуард Сперцян. Молодой парень, с хорошей перспективой, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

Последний тур российского чемпионата пройдет в предстоящие выходные.