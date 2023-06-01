Гладилин: «В «Динамо» нужен микроклимат»

Бывший наставник московского «Динамо» Валерий Гладилин поделился своими мыслями по поводу того, что нужно московскому клубу для скорейшего возрождения. «Динамо» неудачно провело заканчивающийся сезон, особенно на фоне третьего места в чемпионате и участия в финале Кубка России год тому назад.

- Это надо у руководителей команды спрашивать, проводить анализ того, кто и как выступил. Микроклимат надо наладить в команде. В «Динамо» грамотные руководители, там должны разобраться с этим, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

В последнем туре российского чемпионата «Динамо» сыграет с «Оренбургом».