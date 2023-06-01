Кавазашвили: «Про контракт с «Динамо» лучше спрашивать самого Смолова, не меня»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о продлении контракта с нападающим Федором Смоловым, который забил десять голов в ходе заканчивающегося сезона, но, как считают некоторые специалисты, так и не стал лидером команды. Квазашвили сказал, что с вопросами о контракте лучше, дескать, обращаться к самому Смолову.

- Это лично у Федора надо спрашивать — доволен он или не доволен этим контрактом. Будет ли он играть в основном составе или не будет — это не ко мне вопрос, - цитирует слова Кавазашвили Газета.Ru.

Смолов вернулся в московский клуб в прошлом году.