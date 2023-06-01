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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Смолов не стал лидером «Динамо»

01 Июня 2023 • 07:05 Комментировать

Бывший наставник московского «Динамо» Валерий Гладилин считает одной из причин неудачного для клуба сезона то, что нападающий Федор Смолов так и не стал лидером команды, как того ждали специалисты, в том числе и сам Гладилин. Смолов забил десять голов в текущем сезоне, это лучший результат в «Динамо», но далеко не лучший в лиге, к тому же, шесть из них были забиты с пенальти.

- Были у Смолова и яркие матчи, и не очень, были и неудачные. Но то, что он не стал лидером команды — это жаль. Сейчас как раз тот случай, когда он должен возглавить команду, повести ее за собой. Видимо, у Федора таких качеств нет, - цитирует слова Гладилина Газета.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Валерий Гладилин
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