Булыкин: «Кокорин мог бы помочь российскому клубу»

Экс-форвард российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что выступающий на Кипре Александр Кокорин еще мог бы быть полезным, по примеру Артема Дзюбы, полезным российскому клубу.

Особенно в условиях, когда в российских клубах в силу известных причин стало поменьше качественных иностранцев. Своими мыслями Булыкин поделился в интервью.

- Конечно, он смог бы помочь какому-нибудь российскому клубу. Но, думаю, ему проще тогда остаться на Кипре, чем возвращаться в Россию, - считает Булыкин, слова которого цитирует Газета.Ru.

Напомним, что в прошлом Кокорин выступал за московское «Динамо».