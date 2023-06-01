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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Кокорин мог бы помочь российскому клубу»

01 Июня 2023 • 01:07 Комментировать

Экс-форвард российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что выступающий на Кипре Александр Кокорин еще мог бы быть полезным, по примеру Артема Дзюбы, полезным российскому клубу.

Особенно в условиях, когда в российских клубах в силу известных причин стало поменьше качественных иностранцев. Своими мыслями Булыкин поделился в интервью.

- Конечно, он смог бы помочь какому-нибудь российскому клубу. Но, думаю, ему проще тогда остаться на Кипре, чем возвращаться в Россию, - считает Булыкин, слова которого цитирует Газета.Ru.

Напомним, что в прошлом Кокорин выступал за московское «Динамо». 

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Александр Кокорин
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