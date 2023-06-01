Булыкин советует Кокорину вернуться в Италию

Бывший форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что Александру Кокорину следует попробовать вернуться в Италию, где он играл в составе «Фиорентины» до своего отъезда на Кипр. Впрочем, «играл» - это было бы сказано слишком громко, ибо Кокорин на поле появлялся совсем нечасто. Булыкин считает, что уровень итальянского футбола несравним с кипрским - с чем сложно не согласиться.

- Понятное дело, он проявил себя там хорошо и клуб его хочет оставить. Но я бы на его месте опять попробовал себя в итальянском чемпионате. Потому что на Кипре — это одно, а в европейском чемпионате — другое, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.