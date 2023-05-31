Шмаров назвал лучшего форварда РПЛ

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров, одна из главных звезд команды времен раннего Олега Романцева, выбрал лучшего форварда заканчивающегося сезона в российском чемпионате. Как можно было ожидать, это также игрок московского «Спартака» - Квинси Промес.

- Все ребята провели хороший сезон, но я бы отдал эту награду Квинси Промесу. Коротко и ясно – потому что он спартаковец, как и я. Не буду скрывать причину своего выбора, - цитирует Шмарова «РБ Спорт».

Промес забил двадцать голов в заканчивающемся чемпионате, больше лишь у бразильца МАлкома из чемпионского «Зенита».