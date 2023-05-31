«Пока что разговоры носят досужий характер» - депутат Госдумы прокомментировал проблемы Промеса

Нидерландский футболист Квинси Промес, что называется, влип в историю, прокуратура Нидерландов обвиняет его в контрабанде крупной партии «кайфа» - наркотиков. Ситуацию прокомментировал Роман Терюшков - депутат Государственной думы. Он считает, что до обращения соответствующих органов Нидерландов в МИД России ситуация носит чисто теоретический, «досужий» характер, как добавил депутат.

- В случае вынесения обвинительного приговора суд Нидерландов обратится через МИД России в российские правоохранительные органы. Футбольный клуб будет незамедлительно оповещен по данному факту. До этого времени разговоры носят досужий характер, - цитирует слова депутата «РБ Спорт».