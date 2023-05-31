Ярошик назвал главный плюс от отмены сбора сборной России

Бывший полузащитник самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик видит один очевидный плюс в том, что сбор национальной команды России в грядущем июне не состоится.

«Зато футболисты уедут в отпуск. Потом у них начнутся сборы. Все ребята хотят хорошо отдохнуть, подойти к началу подготовки к сезону в отличном состоянии, без травм», - заявил Ярошик «РБ Спорт», добавив, что не видит никакой проблемы в том, что игрокам дадут отдохнуть.

Напомним, что в рамках сбора россияне могли сыграть товарищеский матч против сборной Камеруна, однако африканцы, по слухам, отказались играть со сборной России из-за возможных санкций.

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