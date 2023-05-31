Булыкин призвал отказаться от некачественных легионеров

Бывший форвард «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил о необходимости отказа от приобретения некачественных легионеров в предстоящем межсезонье для клубов Российской премьер-лиги.

Булыкин подчеркнул, что лучше доверять своим игрокам и развивать их потенциал. Он также отметил, что в настоящее время отсутствуют прежние стимулы для клубов, так как даже первое место в РПЛ не гарантирует участие в Лиге чемпионов и значительные финансовые вознаграждения.

Булыкин также заявил, что клубы, которые сделают ставку на российских игроков, не потеряют в качестве.

«У нас большая страна, много тех, кто готов выступать в премьер-лиге, им просто не доверяют», – заявил Булыкин в интервью «РБ Спорт».