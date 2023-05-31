Георгиев не советует Азмуну возвращаться в Премьер-лигу

Иранский форвард Сердар Азмун провёл слабый дебютный сезон в «Байере», не оправдав надежд болельщиков, но он точно себя проявит, уверен экс-партнер Азмуна по «Рубину». Благой Георгиев.

- Этот сезон помог ему адаптироваться в Германии. И уже следующий сезон должен получиться лучше. Если опять же он останется в «Байере», - приводит слова Георгиев «РБ Спорт».

Также болгарский экс-футболист считает, что его другу не стоит возвращаться в Премьер-лигу, где он долго играл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». К тому же полученный опыт позволит полноценно проявить себя в чемпионате Германии.

Азмун провел 33 матча в сезоне, забив четыре гола.