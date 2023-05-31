Изменилась трансферная стоимость Кокорина

Портал Transfermarkt обновил стоимость нападающего «Ариса» Александра Кокорина. Напомним, 32-летний футболист проводит текущий сезон в кипрском клубе на правах аренды, контракт игрока принадлежит «Фиорентине». Новая стоимость Кокорина составляет один миллион евро, ранее цена форварда составляла 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и стал автором 6 результативных передач. Помимо этого, Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.

Ранее сообщалось, что «Арис» планирует выкупить игрока у «Фиорентины».