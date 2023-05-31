Данни объяснил, почему не приедет в Россию на ретро-матч

На 15 июня планируется проведение ретро-матча – «Зенит» против сборной России. Матч приурочен к 15-летию знаковых успехов российского футбола. В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а сборная России стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни сообщил о том, что он получил приглашение на ретро-матч. Тем не менее, португалец не сможет принять в нём участие.

«Меня приглашали принять участие в ретро-матче. Но, к сожалению, я не смогу приехать. Очень грустно, потому что мне понравилась идея провести такую игру. Но у меня уже запланирован отпуск с семьёй на эти даты», - сказал Данни, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Известны возможные участники ретро-матча между сборной России и «Зенитом»