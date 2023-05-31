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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Балтике» заявили, что клуб должен стать символом Калининградской области

31 Мая 2023 • 19:52 Комментировать

Футбольный клуб «Балтика» в следующем сезоне спустя 25 лет выступит в элите российского футбола. Генеральный директор балтийской команды Кирилл Волженкин уверен, что клуб должен стать как минимум спортивным символом самого западного региона России.

«Нам очень важно, чтобы клуб идентифицировался как неотъемлемая часть области. В будущем хочется, чтобы «Балтика» была спортивным символом города и области, как тот же «Зенит» для Санкт‑Петербурга», - рассуждает Волженкин для «Чемпионата».

Он пояснил, что бренд «Зенита» настолько популярен у туристов, что многие увозят из Санкт-Петербурга с собой сувениры с символикой питерского клуба.

Напомним, что «Балтика» стала первым новичком РПЛ в будущем сезоне, пусть и займет по итогам сезона в Первой лиге второе место – решающий матч в рамках 32 тура первенства балтийцы проиграли «Рубину».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Волженкин
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