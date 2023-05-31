Пономарёв поделился мнением о карьере Жиркова

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своими мыслями о карьере экс-игрока «армейцев» Юрия Жиркова.

Пономарёв выразил сожаление по поводу изменений, которые произошли с Жирковым, и отметил его потенциал в полузащите.

По словам Пономарёва, Жирков отлично справлялся на позиции полузащитника и мог бы стать мировой звездой в качестве крайнего полузащитника. Однако из-за кризиса на позиции левого защитника, Жиркову пришлось сменить амплуа.

«Я уверен, что Жиркову было неуютно играть в защите, но он никому ничего не говорил», – сказал Пономарев в интервью изданию «РБ Спорт».

Пономарев признался, что восхищался Жирковым, когда тот играл в полузащите, и сравнил его потенциал с игроком Франком Рибери. Бывший защитник ЦСКА выразил сожаление по поводу изменений в карьере Жиркова и подчеркнул, что сам неудобно себя чувствовал, играя на позиции слева в обороне.