Селюк объяснил неудачи Азмуна после ухода из «Зенита»

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о том, почему иранский форвард «Байера» Сердар Азмун перестал забивать много голов. Напомним, что иранец сменил «Зенит» на «Байер» во второй половине прошлого сезона.

«Насколько знаю, он немного ленивый и лишний раз с большим нагрузками не тренируется. Думал, контракт подписал и можно расслабиться. А если у него нет характера, он сейчас его в себе уже не воспитает», - рассказал Селюк «РИА Новости Спорт».

Как добавил эксперт, в период игры за «Зенит» к футболисту относились более благосклонно, но в немецком клубе нянчиться с ним не захотели.

Напомним, что в завершившемся сезоне Бундеслиги Азмун оформил всего лишь четыре забитых гола и отдал один ассист.

Ранее форварда включили в сборную худших игроков чемпионата Германии вместе с Мануэлем Нойером.