Чалов назвал лучшего тренера сезона РПЛ

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос, кто является лучшим тренером сезона в Российской премьер-лиге.

«Валентиныч [Федотов]. Достаточно тяжело прийти и сходу дать результат. Тяжело сказать, что это уже получилось, но работа была проделана колоссальная», - высказался Чалов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Перед последним туром чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре команда Владимира Федотова будет принимать «Ростов». Игра пройдёт в ближайшую субботу, 3 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.