Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на продление контракта между Фёдором Смоловым и московским клубом. Сафонов дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Новый контракт Смолова повлияет на решение Константина о его пребывании в команде?

- Нет. А должен?

- Смолов - возрастной конкурент Тюкавина, тренер может отдавать ему предпочтение.

- В футболе всегда есть конкуренция.

Напомним, в текущем чемпионате России Смолов принял участие в 24 матчах, в которых отметился десятью забитыми голами. Тюкавин же в 27 встречах текущего сезона РПЛ девять раз поражал сетку ворот соперника. Отметим, что 20-летний нападающий чаще всего появлялся на поле после выхода на замену.