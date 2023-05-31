Гладилин выбрал лучшего тренера сезона в РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим мнением о претендентах на звание лучшего тренера Российской премьер-лиги в сезоне 2022/23. Среди номинантов значатся Сергей Семак из «Зенита», Владимир Федотов из ЦСКА и Валерий Карпин из «Ростова».

Гладилин выделил сильные стороны каждого специалиста. Так, у Семака он отметил стабильные победы в чемпионате и пятый титул подряд. В свою очередь, Карпин хорошо справился с командой, которая по бюджету считалась средней. Что касается Федотова, то он имеет шанс выиграть Кубок России.

«Я бы отдал этот приз Семаку – он правильно делает, что не вносит каких-то резких перемен, ведь у него все работает», – сказал Гладилин в интервью изданию «РБ Спорт».

Лучший тренер РПЛ будет объявлен 4 июня.