Руденко близок к переходу в «Оренбург»

Нападающий Александр Руденко близок к смене клубной прописки. 24-летний футболист может перебраться из «Химок» в «Оренбург».

Как сообщает «Чемпионат», трансфер Руденко в «Оренбург» почти согласован. Сумма сделки составит 30 миллионов рублей.

В сезоне 2022/2023 Александр Руденко провёл за «Химки» 28 матчей. В них нападающий записал на свой счёт пять голов.

Напомним, что «Химки» не смогли сохранить прописку в топ-дивизионе России. Следующий сезон подмосковная команда проведёт в Первой лиге. Что до «Оренбурга», то перед последним туром команда занимает восьмое место в таблице Премьер-лиги.