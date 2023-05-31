Переводчик Азмуна назвал «Зенит» одной из ведущих команд Европы

Бако Почоев, переводчик Сердара Азмуна, ответил на вопрос о выступлении форварда в сезоне 2022/2023. Как известно, иранца включили в список худших футболистов Бундеслиги.

«От него ждали большего, ведь он перешёл из одной из ведущих команд Европы - «Зенита». Других причин не вижу», - высказался Почоев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В 23 матчах завершившегося чемпионата Германии Сердар Азмун записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Напомним, что ранее в России Азмун поиграл не только за «Зенит». Также иранец выступал за «Рубин» и «Ростов».