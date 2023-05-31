Директор «Оренбурга» отреагировал на слухи об интересе «Динамо» к Личке

Дмитрий Андреев, который работает на должности спортивного директора «Оренбурга», высказался на тему будущего Марцела Лички. Ходят слухи, что этот тренер может уйти из «Оренбурга», хотя на днях он заявил, что продолжит работу с командой.

«Агенты ведут работу, это всегда будет. Но в клуб никто не обращался. Иногда информация бывает правдивая, иногда нет. Мы спокойно на это реагируем», - сказал Андреев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Также Андреев дал комментарий по поводу слухов, которые связывают Личку с переходом в «Динамо».

«Никаких разговоров, никаких контактов и обсуждений с «Динамо» не было. С «Краснодаром» общались, говорим об этом. Но с «Динамо» - ничего», - сказал спортивный директор «Оренбурга».

Перед последним туром Премьер-лиги «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.