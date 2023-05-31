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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк хочет организовать трансфер Конате в «Локомотив»

31 Мая 2023 • 16:59 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк хочет организовать трансфер своего клиента, форварда Мохамеда Конате, из «Ахмата» в «Локомотив».

Как сообщает «Чемпионат», «Ахмат» будет готов продать Конате за 3,5 миллиона евро. При этом трансферу 25-летнего нападающего может помешать тот факт, что руководители «Локомотива» в настоящий момент сосредоточены на кандидатах из России.

Отмечается, что почву по трансферу Конате зондировал «Краснодар». При этом «Ахмат» хотел бы продлить трудовое соглашение с футболистом (действующее рассчитано до конца сезона 2023/2024).

В 28 матчах нынешнего сезона Мохамед Конате забил 13 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат трансферы футбола - лето 2023
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