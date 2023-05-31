Селюк хочет организовать трансфер Конате в «Локомотив»

Футбольный агент Дмитрий Селюк хочет организовать трансфер своего клиента, форварда Мохамеда Конате, из «Ахмата» в «Локомотив».

Как сообщает «Чемпионат», «Ахмат» будет готов продать Конате за 3,5 миллиона евро. При этом трансферу 25-летнего нападающего может помешать тот факт, что руководители «Локомотива» в настоящий момент сосредоточены на кандидатах из России.

Отмечается, что почву по трансферу Конате зондировал «Краснодар». При этом «Ахмат» хотел бы продлить трудовое соглашение с футболистом (действующее рассчитано до конца сезона 2023/2024).

В 28 матчах нынешнего сезона Мохамед Конате забил 13 голов.