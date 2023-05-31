31 мая 1942 года - «Матч жизни» в Ленинграде

31 мая 1942 года навсегда вошло в историю отечественного футбола - в этот день любимая игра позволила свести на нет все многомесячные усилия фронтового врага. Ленинград переживал тяжелейшие дни блокады, помимо постоянных обстрелов, неприятель с целью сломить сопротивление разбрасывал листовки, в которых писалось, что «город мертв, мы не берем его лишь потому что есть большая вероятность трупной эпидемии» и они, захватчики, дескать, просто подождут.

Это должно было, по их замыслу, сломить сопротивление защитников города, показать им, что сопротивление уже лишено смысла и проиграно. Но вышло наоборот - в городе, с целью показать, что жизнь идет, пусть и не самым привычным чередом, был организован футбольный матч.

В нем сошлись игроки «Динамо», для чего многих даже призвали на время с фронта, и ЛМЗ - команда Ленинградского металлического завода. На заводе набрали всех игроков покрепче, которые имели силы и могли принять участие в игре - с питанием в блокадном Ленинграде было очень негусто.

- Я сначала не поверил, побежал в землянку к радистам, и они подтвердили: верно, передают футбол. Что делалось с бойцами! Это был такой боевой подъем, что, если бы в тот момент был дан сигнал вышибить немцев с их траншей, плохо бы им пришлось! - поведал после войны об этом матче Николай Светлов.

Главным событием стала даже не сама игра, а организованная радиотрансляция, которую слушали бойцы в фронтовых окопах. Многие из них сперва не поверили своим ушам, услышав комментарии, посвященные любимой игре, но разобравшись, почувствовали сильное воодушевление - людям той поры для радости нужно было совсем немногое.