Хиддинк против Адвоката: РФС думает о ретро-матче «Зенита» и сборной России

В 2008 году российский футбол мог похвастаться сразу несколькими крупными успехами. «Зенит» под руководством Дика Адвоката тогда выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, а сборная России под руководством Гуса Хиддинка стала бронзовым призёром чемпионата Европы.

Как стало известно «РБ Спорт», Российский футбольный союз думает над организацией ретро-матча, желая отметить 15-летие тех памятных успехов. Матч может пройти в Санкт-Петербурге, причём очень скоро – уже 15 июня. В нём могут сыграть команды «Зенита» и сборной России. Приглашения могут получить тренеры Дик Адвокат и Гус Хиддинк.