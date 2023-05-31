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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сербский агент: Йоканович может возглавить английский клуб

31 Мая 2023 • 15:42 Комментировать (1)

Сербский агент Боян Остожич ответил на вопрос о будущем бывшего главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Славиша вернулся в Сербию. К нему есть большой интерес от разных команд, но он хочет взять передышку. Из России предложений нет, но есть варианты в Катаре, Саудовской Аравии, также снова в Англии», — заявил Остожич «РБ Спорту».

Напомним, 54-летний Йоканович возглавлял «Динамо» с и июня 2022 по май 2023 года. На данный момент «бело-голубые» занимают седьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков. В последнем туре РПЛ столичный клуб сыграет с «Оренбургом», встреча пройдет 3 июня в 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Славиша Йоканович Боян Остожич
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Комментарии (1)
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ингерман
31 Мая 2023 в 15:46
ай.. в какай лиге.. А-ха-ха-ха! )))
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