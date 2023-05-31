Сербский агент: Йоканович может возглавить английский клуб

Сербский агент Боян Остожич ответил на вопрос о будущем бывшего главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Славиша вернулся в Сербию. К нему есть большой интерес от разных команд, но он хочет взять передышку. Из России предложений нет, но есть варианты в Катаре, Саудовской Аравии, также снова в Англии», — заявил Остожич «РБ Спорту».

Напомним, 54-летний Йоканович возглавлял «Динамо» с и июня 2022 по май 2023 года. На данный момент «бело-голубые» занимают седьмое место в чемпионате России, набрав 45 очков. В последнем туре РПЛ столичный клуб сыграет с «Оренбургом», встреча пройдет 3 июня в 17:00 по мск.