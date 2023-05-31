Сёмин оценил вызов Малкома в сборную Бразилии

Футболист «Зенита» Малком несколько дней назад получил вызов в сборную Бразилии. Своими мыслями на этот счёт поделился известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Конечно, Малкома не просто так вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи, он заслужил. Здорово, что там обратили внимание на игрока чемпионата России и не оставили без оценки его игру за «Зенит». Если он хорошо себя покажет в сборной, возможно, будет и дальше вызываться - во время крупных турниров», - сказал Сёмин, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

Перед последним туром Премьер-лиги России Малком возглавляет рейтинг бомбардиров. В 27 матчах чемпионата бразилец записал на свой счёт 23 гола.

«Зенит», как известно, стал чемпионом России пятый год подряд. В последнем туре команда Сергея Семака сыграет против «Факела».