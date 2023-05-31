Бакаев вернулся в общую группу «Зенита»

Хавбек петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев вернулся к тренировкам с командой. Из-за травмы полузащитник пропустил несколько последних матчей «сине-бело-голубых». В телеграм-канале клуба было опубликовано видео с тренировки, на которой вместе с партнерами работает 26-летний игрок.

«Рады видеть тебя снова, Зелимхан!» - говорится в публикации.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник провел 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом с пенальти.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. В заключительном матче сезона команда Сергея Семака на своем поле примет «Факел».