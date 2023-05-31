В «Урале» высказались о трансфере Марадишвили

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на новость об интересе к полузащитнику московского «Локомотива» Константину Марадишвили.

«Мы многими интересуемся, но пока никакой конкретики у нас нет. Общались с окружением игрока? Кто-то общался. Я еще пока ни с кем не общался», - приводятся слова Иванова на страницах «Спорт-Экспресса».

Transfermarkt оценивает стоимость Марадишвили в два млн евро. Контракт голкипера с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне РПЛ 23-летний хавбек принял участие в 26 матчах, записав на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач.