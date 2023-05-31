В «Ростове» отреагировали на информацию об интересе к Марадишвили

Алексей Рыскин, который является спортивным директором «Ростова», прокомментировал информацию о возможном подписании полузащитника московского «Локомотива» Константина Марадишвили.

«Мы слухи не комментируем», - приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Марадишвили в два миллиона евро. Контракт Константина с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 23-летний полузащитник принял участие в 26 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.