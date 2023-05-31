Дзюба назвал Слуцкого сантехником

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рад, что полузащитник Хвича Кварацхелия вовремя покинул «Рубин». Сейчас, как известно, грузин блистает в составе «Наполи». Команда стала чемпионом Италии впервые с 1990 года.

«До сих пор благодарю футбольного бога, что Хвича вовремя ******** [сбежал] из этих [лап Слуцкого]. Не может сантехник работать с алмазом! Только один Леонид Викторович и считает, что он дал Хвиче дорогу в «Наполи». Он считает, что и «Рубин» не он в ФНЛ похоронил. Думает, что они вылетели, потому что уровню не соответствовали», - пошутил Дзюба в программе «Ну так нельзя». Слова 34-летнего нападающего «Локомотива» приводит телеграм-канал «Первый спорт».

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 42 официальных матча. В них 22-летний грузин записал на свой счёт 14 голов и 17 результативных передач на партнёров.

Напомним, что в России Хвича Кварацхелия поиграл не только за казанский «Рубин», но и за московский «Локомотив».