Семак ответил на вопрос об уходе Чистякова

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий относительно информации об уходе из клуба защитника Дмитрия Чистякова. Сообщалось об интересе к футболисту со стороны московского «Локомотива».

«Чем ближе трансферное окно, тем больше будет появляться слухов. Иногда смеёмся всем тренерским штабом от того, что появляется. Большинство слухов не имеют ничего общего с реальностью», - цитирует специалиста пресс-служба петербургского клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 29-летний защитник принял участие в 14 поединках, в которых получил две желтые карточки.