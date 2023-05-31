Марадишвили может уйти из «Локомотива» в другой клуб РПЛ – у него два варианта

Полузащитник Константин Марадишвили может уйти из «Локомотива» в летнее трансферное окно. 23-летний футболист недоволен количеством игрового времени и рассчитывает найти новую команду.

Как сообщает на своих страницах «Чемпионат», у Марадишвили уже есть два варианта в Премьер-лиге России. Так, интерес к полузащитнику проявляют «Ростов» и «Урал».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Константина Марадишвили в 2 миллиона евро. За «Локомотив» полузащитник провёл 54 матча, в которых записал на свой счёт четыре гола.

Отметим, что «Локомотив» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.