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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский: «Все настраиваются на «Спартак» как на самый важный матч сезона»

31 Мая 2023 • 12:17 Комментировать

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский высказал мнение, что на матчи с «красно-белыми» соперники имеют особый настрой.

«Почему в матчах со «Спартаком» во вратарей соперника вселяется Буффон? Все настраиваются на «Спартак» как на самый важный матч сезона. Мне так кажется. Да и все часто говорят об этом», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

По итогам 29 туров чемпионата России спартаковцы набрали 54 балла и занимают третье место в турнирной таблице. В заключительном матче сезона подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдет 3 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Зиньковский
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