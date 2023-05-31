Семак рассказал о планах «Зенита» по окончании сезона

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поведал о планах своей команды после завершения сезона-2022/2023.

«После 20 июня соберемся для прохождения медосмотра и после 23-го начнем тренироваться. С 1 по 9 июля запланирован турнир. Думаю, потом дополнительно будет информация о командах, сроках, датах», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В заключительном матче нынешнего сезона «Зенит» встретится с воронежским «Факелом». Поединок состоится 3 июня.

Добавим, что подопечные Семака досрочно стали чемпионами РПЛ, завоевав пятый титул подряд.