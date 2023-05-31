В «Локомотиве» ответили, готовы ли к трансферу Баринова

Дмитрий Ульянов, который является спортивным директором московского «Локомотива», ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника команды Дмитрия Баринова, подписавшего недавно новый контракт.

«Мы открыты для всех предложений. У нас есть совет директоров, трансферный комитет и главный тренер. Это все обсуждается. Конечно, мы хотели сохранить всех лучших у себя», - приводит слова функционера издание Sport24.

Баринов – воспитанник академии «железнодорожников». В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дмитрий сыграл 26 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.