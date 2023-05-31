Аршавин отреагировал на вызов Малкома в сборную Бразилии

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на вызов форварда «сине-бело-голубых» Малкома в сборную Бразилии.

«Я не общался с Малкомом после вызова в сборную Бразилии. Это было неожиданно для меня. Но он полностью заслужил этот вызов. Рад за него», - приводятся слова Аршавина на страницах издания «Чемпионат».

Малком вызван в сборную Бразилии на два контрольных поединка, которые состоятся в середине следующего месяца. Противостоять южноамериканцам будут Гвинея и Сенегал.

В этом сезоне форвард провел 33 поединка за «Зенит», забил 26 мячей и отдал девять ассистов.