Наумов: «Сейчас собираться сборной смысла нет»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение РФС не проводить учебно-тренировочный сбор национальной команды России в июне.

Наумов поддержал это решение, отметив, что поскольку сборная России сейчас не имеет возможности участвовать в международных турнирах, смысла в таких сборах нет.

«Вообще смысла в товарищеских играх с теми же киргизами, например, особо нет. Ребята будут готовиться к сезону в своих клубах. Вот если бы мы всерьёз думали об Азии, если бы у нас были перспективы турниров, то можно было бы всерьёз говорить о сборах», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров. Свой последний на сегодняшний день товарищеский матч национальная команда России провела 26 марта против Ирака (2:0).