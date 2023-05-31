Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на отмену летнего учебного-тренировочного сбора российской национальной команды.

- Можете сказать, что тренерам клубов РПЛ такое решение идёт на руку?

- Нельзя сказать, что сыграет на руку. В любом случае сборная - это сборная. Логика вопроса мне понятно. На чемпионате мира или в другом официальном турнире выступать не будем. Вырывать ребят из отпуска просто ради того, чтобы собраться - это нелогично. Матчей нет, резона собираться, чтобы пообщаться, нет. Все и так общаются. Думаю, это логичное решение, раз нет турниров. Тем более, кто-то из игроков может получит травму. Будет целесообразно в клубах готовиться к новому сезону.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что отмена сбора во многом продиктована политическими аспектами.