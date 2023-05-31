Дуарте признался, что перешёл в «Спартак» из-за зарплаты

Защитник столичного «Спартака» Алексис Дуарте в беседе с журналистами заявил, что размер заработной платы повлиял на его решение перейти в российский клуб.

«Вопрос зарплаты естественный и нормальный. Этот аргумент нельзя сбрасывать со счетов. Но для меня переход в «Спартак» был вызовом. Мне интересно попробовать себя за пределами Южной Америки», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Парагвайский защитник пополнил ряды «Спартака» в минувшее трансферное окно, перебравшись из «Серро Портеньо». Контракт между защитником и «красно-белыми» рассчитан до середины 2027 года.